شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء المصرية: السبت وقفة عرفات والأحد أول أيام عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المحكمة العليا السعودية بيانها الرسمي الصادر اليوم الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس لعام ألفين وتِسعة عشر ميلاديًّا أن يومَ الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأَربَعِمِائةٍ وأربعين هجريًّا الموافقَ الأول من شهر أغسطس لعام ألفينِ وتِسعة عشر ميلاديًّا هو آخر أيام ذي القعدة، وأن يومَ الجمعة الثاني من شهر أغسطس لعام ألفينِ وتِسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام ذي الحجة.

وعلى ذلك تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يومَ الجمعة الثاني من شهر أغسطس لعام ألفينِ وتِسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأَربَعِمِائةٍ وأربعين من الهجرة، وأن يومَ السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس لعام ألفينِ وتِسعة عشر ميلاديًّا هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الأحد الموافقَ الحادي عشر من شهر أغسطس لعام ألفينِ وتِسعة عشر ميلاديًّا هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.