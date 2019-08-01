شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «دعم القرار»: الأمن المعلوماتي أصبح أمرًا أساسيًا وضروريًا في دول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة المهندس زياد عبدالتواب، صباح اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس، «الملتقى الدورى للمعلومات»، وقد حظي الملتقى بحضور ومشاركة واسعة لعدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، وكذا سكرتير عموم المحافظات ورؤساء مراكز المعلومات على مستوى المحافظات.

يهدف الملتقى إلى نقل الخبرات بين جميع مراكز المعلومات على مستوى الجمهورية وكيفية تحقيق الحماية لأمن المعلومات ومواجهة الهجمات الإلكترونية، وذلك إدراكًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأهمية أمن المعلومات، لاسيما في ظل ما يشهده العالم حاليًا من تهديدات تشكل خطورة على الكثير من دول العالم.

وخلال كلمته بالملتقى، شدد «عبدالتواب» على أهمية الأمن المعلوماتي، مشيرًا إلى أنه أصبح أمرًا أساسيًا وضروريًا في جميع دول العالم، لاسيما في ظل ما يشهده العالم حاليًا من نمو سريع ومتزايد في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية ‏المتعددة، مشيدا بالإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في هذا الصدد.

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وأضاف «عبدالتواب» أن هذا المتلقي يأتي أيضا في إطار رؤية مركز المعلومات، لتطوير الاستراتيجية وخطط العمل ونقل الخبرات التي يمتلكها في هذا المجال إلى مراكز المعلومات على مستوى كل محافظات الجمهورية، بهدف تحقيق الحماية الكاملة للمعلومات والبيانات ومواجهة أي هجمات إلكترونية محتملة.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء عصام خضر، رئيس قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهمية الدور الذي تلعبه مراكز معلومات في توفير الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تحقيق الربط والتواصل المستمر بين مراكز المعلومات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ومركز معلومات مجلس الوزراء بما يضمن التصدي لأي هجمات إلكترونية تضر بنظام الأمن المعلوماتي.

الجدير بالذكر أن «الملتقى الدوري للمعلومات»، عقد على مدار جلستين، استعرضت الجلسة الأولى عرضًا تقديميًا عن دور قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعن ما تم تنفيذه من خطط واستراتيجيات خلال العام 2018/2019، وأهم الالتزامات الرئيسية وملامح خطة عام 2019/2020، بالإضافة إلى محاضرة عن «أمن المعلومات» ألقاها المهندس وليد حجاج، الخبير في أمن المعلومات.

أما الجلسة الثانية فسلطت الضوء على عدد من التجارب الناجحة القابلة للتعميم على مستوى المحافظات، والمنفذة بواسطة مراكز معلومات المحافظات التي تم اختيارها من قبل لجنة تقييم على مستوى 25 محافظة بإجمالي 88 تجربة ناجحة.