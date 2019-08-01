شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: كل الكتب السماوية نزلت ليلًا.. وهناك يوم بليلتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن جميع الكتب السماوية نزلت ليلًا.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن الحكمة من ذلك أن الليل يكون مقام استئناس للعارفين الواصلين المقربين من الله، حيث يخلو الحبيب بحبيبه، وحيث ينقطع للعبادة من استيقظ قلبه حتى لو نامت عيناه.

وأوضح أن يوم عرفة هو اليوم الوحيد الذي توجد به ليلتان إكرامًا من الله لعباده، فيوم عرفة الليلة التي قبله تبع يوم عرفة، والليلة التي بعده تبع يوم عرفة، مشيرًا إلى أن قول الله سبحانه وتعالى «وَلَيَالٍ عَشْرٍ»، يقصد بها التسعة أيام من ذي الحجة، ولكنها تسعة أيام بعشر ليالٍ.