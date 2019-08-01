شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير غرفة العمليات المركزية لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدى صباح، اليوم الخميس، الموافق 1 أغسطس 2019، طلاب شهادة إتمام الدراسة بالدبلومات الفنية «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي» امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019. وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات. ولم تتلقَ غرفة عمليات التعليم الفني أي ملاحظات.

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