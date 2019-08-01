شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي بخُدام كنائس الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد قداسة البابا تواضروس الثاني لقاءً، صباح الخميس، مع كهنة وخدام وخادمات كنائسنا بمنطقة الخليج العربي. أقيم اللقاء بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وألقى قداسته عليهم محاضرة، أعقبها فترة أسئلة مفتوحة وجهها الحضور لقداسة البابا. Advertisements شهد اللقاء صاحبا النيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات. ومن المقرر أن يعقد قداسته اجتماعًا غدًا مع أعضاء مجالس كنائس الخليج. كان كهنة المنطقة ذاتها قد عقدوا مؤتمرًا بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، استغرق ثلاثة أيام، حضره وحاضر فيه قداسة البابا وعدد من أحبار الكنيسة.

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