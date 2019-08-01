شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تعلن مد فترة باب القبول بجامعتها حتى 8 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا استمرار فتح باب القبول بجامعتها لمدة أسبوع آخر لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية وكذا الثانوية الأزهرية حتى الخميس ٨ أغسطس ٢٠١٩، بسبب كثافة تقديم الطلاب خلال الأيام القليلة الماضية ولمنح الطلاب الفرصة كاملة في التقدم وإجراء الاختبارات اللازمة وأن المقر الرسمي للمدينة الكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة يستقبل على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس الطلاب الراغبين في التقدم وطبقًا لمعايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل www.Zewailcity.edu.eg

على أن يكون المتقدم حاصلًا على حد أدنى 90% في الثانوية العامة أو مايعادلها، وعليه اجتياز اختبارات القبول في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات، وكذا المقابلة الشخصية ثم اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوى.

وتتميز الدراسة بالجامعة بتقديم برامج بينية حديثة تشمل تخصصات العلوم: العلوم الطبية الحيوية، علوم النانو، علوم المواد، وفيزياء الأرض والكون. وتشمل برامج الهندسة: هندسة تكنولوجيا النانو والإلكترونيات النانوية، هندسة الطاقة المتجددة، الهندسة البيئية، هندسة الطيران والفضاء، هندسة الاتصالات والمعلومات.