شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 117 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، المشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 117 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019 /2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء الأحد المقبل.

وأشار إلى أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح أمس، الأربعاء، ويستمر حتى السابعة من مساء الأحد المقبل.