شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الحميد و«الديهي» يرصدان نتائج مؤتمر الشباب على «TeN» الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدم الإعلاميان عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي حلقة جديدة من برنامج «المشهد»، مساء اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساء، على قناة «TeN».

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ويستضيف الإعلاميان كبار الخبراء والمحللين السياسيين، للحديث عن توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب، والإجابة عن الأسئلة العامة، أبرزها: ماذا ربح الشباب من المؤتمر الوطني السابع؟ وكيف تستفيد مصر من تجارب ملهمة للشباب المبدع؟.

ويحل عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وطارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، كريم عبد الغفار، عضو لجنة العفو الرئاسي وأحد المشاركين في المؤتمر، ضيوفًا في حلقة الليلة.

يذكر أن برنامج «المشهد» هو برنامج تليفزيوني يقدمه الإعلاميان عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي على قناة «TeN».