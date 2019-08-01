شكرا لقرائتكم خبر عن «يلا نبنيها».. مبادرة شبابية جديدة لمواجهة جشع سوق العقارات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المهندس شريف فكري المليجي مبادرة جديدة لمواجهة غلاء أسعار العقارات الجنونية تحت اسم «يلا نبنيها» بهدف تمكين الشباب المصري من الحصول على شقق سكنية بأسعار معقولة كي يبدأوا فيها حياتهم، حيث تهدف الحملة إلى بيع الشقة بالسعر التي بنيت به دون زيادات، في ظل وجود طمع كبير بالسوق العقارية في الوقت الراهن جعل الشباب لا يستطيعون الزواج نظرا لعدم قدرتهم على شراء شقة مناسبة.

وقد لاقت هذه الحملة نجاحا كبيرا حيث قامت بالفعل بطرح عدد من المشاريع السكنية عالية الجودة بسعر التكلفة وأقل من أسعار السوق بنسب تقترب إلى 50%، الأمر الذي سهل على الكثير من الشباب فكرة امتلاك شقة كي يتزوجوا فيها.

عن فكرة المبادرة، يقول شريف المليجي: في البداية أحب أعرف عن نفسي أنا اسمي شريف فكري المليجي، 40 سنة، مهندس وحاصل على بكالوريوس هندسة قسم عمارة دفعة 2001، أعمل بالخليج مثل آلاف الشباب المصريين هناك، وفى إحدى إجازاتى السنوية قررت شراء شقة مناسبة بالشيخ زايد أو أكتوبر ونظراً لبعدى عن مصر وعدم متابعتي لسوق العقار المصرية صدمت من الأسعار والمبالغة في مكاسب المستثمرين وبحكم المهنة وبصفتى مهندسًا أعمل في مجال المقاولات من الأساس قمت بعمل دراسة لتكلفة مشروع (الأرض- المبانى- التراخيص) وقارنت فارق الأسعار بين هذا المشروع والمشاريع المشابهة له في نفس المنطقه فوجدت فروقات تصل من ٣٥% إلى٥٠% في سعر الوحدة، فخطرت لى فكرة أن أبحث عن راغبى السكن أو الاستثمار في من حولى من الأصدقاء والمعارف وقمنا بجمع المقدمات والتى كانت كافية لشراء الأرض وتابعنا البناء من الأقساط الشهرية التي كنا ندفعها لأنفسنا كى نكمل البناء وبعد نجاح الفكرة قررت تعميمها ليستفاد منها الجميع وبالفعل أطلقت الحملة بشكل رسمي منذ ديسمبر من عام 2018 وأسست شركة مساهمة مصرية باسم «بيلدرز الوطنية للاستثمار العقاري والمقاولات» حتى نتمكن من العمل في إطار قانونى وحتى نصبح كيانًا ومنظومة تعمل على تطوير الفكرة ونشرها للجميع.

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وعن الفرق بين مبادرة يلا نبنيها والمبادرات الموجوده حاليا‘ أفاد بأنه يحترم ويقدر جميع المبادرات والأشخاص القائمين عليها ولكن هناك بعض المشاكل التي تواجه هذه المبادرات وراغبى السكن وتكمن هذه المشاكل في الأرض التي تقام عليها المبادرات وبالتبعية عقد الوحدة المبيعة لراغبى السكن بمعنى لمن تؤول ملكية الأرض وما هو نوع العقد بين صاحب المبادرة وراغبى السكن، هل هو عقد مقاولة، أم عقد اتحاد ملاك، أم عقد بيع منبثق من عقود مشاركة على الأرض مقابل البناء؟ وكل هذه الأنواع من العقود لا تلزم هذه المبادرات والقائمين عليها بأى التزام تجاه المشترى، ولذلك قمنا بحل كل هذه المشكلات جذريا وقدمنا مبادرة بفكر جديد تماما يجعل العلاقة بين راغبى الشراء والمبادرة هي علاقة بين عميل وشركة عقارية تبيع ما تملك ولا يوجد لدينا غير نوع واحد من العقود وهو عقد تملك وحدة من مالك حقيقى يملك الأرض ويملك المبنى وذلك لأن شركتنا تدعم هذه المبادرة ماديا وليس بالمجهود الشخصى فقط.

وعن أهداف المبادرة، أضاف المليجي في تصريحاته قائلا: هناك هدف شخصى من هذه المبادرة وهدف عام، الهدف الشخصى يكمن في أننى أؤمن تمام الإيمان أن قمة الفشل أن يعبر الإنسان حياته ولا يترك أي أثر ولا جديد غير أنه ولد ثم مات وأنا عملى البناء وسأترك أثرًا في هذا المجال ينتفع به شباب بلدى، الهدف العام هو الحد من المبالغة في الأسعار ومساعدة الدولة في حل أزمة السكن وتوفير مسكن كريم يقلل المصروفات عن كاهل المواطن ونشر فكر عدم إلقاء اللوم على شماعة الدولة، حيث إننا المتسببون في ارتفاع الأسعار بتقبلنا لها وأيضاً المساهمة في خلق فرص عمل جديدة للشباب.

أما بشأن إنجازات المبادرة، تابع المهندس شريف المليجي تصريحاته قائلا: بالفعل حققنا نجاحات كبيرة ولم أكن متوقعًا كل هذا النجاح وتقبل الناس للفكرة بهذه الطريقة حيث يطالبنا غالبية المواطنين بتوسيع الفكرة وخروجها خارج حدود القاهرة الكبرى وهو ما نسعى لتحقيقه في القريب، علما بأننا خلال الأربعة أشهر الماضية فقط قمنا بطرح خمسة مشروعات بسعر التكلفة وبفارق ٤٠% عند سعر السوق، ثلاثة مشروعات بحدائق أكتوبر ومشروع بالشماليات ومشروع بأكتوبر، وقريباً سنقوم بطرح مشروع في التجمع الخامس والشروق ولن نتوقف عن الطرح إن شاء الله.

واختتم مؤسس مبادرة «يلا نبنيها» تصريحاته موجها الشكر للدولة المصرية على الإنجازات المعمارية الكبيرة التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث قال: «هناك شيء مدروس جيداً يحدث في مصر لا يعي له الجميع فشرايين الدولة هي شبكة الطرق الخاصة بها وبنيتها التحتية ولن تزدهر أي صناعة ولن يحدث أي تقدم ولن تستقطب أي استثمارات إلا بشبكة طرق مدروسة وبنية تحتية قوية، فهذه هي بداية التطوير الحقيقي وهذا ما يحدث الآن بقوه في مصر، أضف إلى ذلك الخطوات الكبيرة التي أخذت من أجل خلخلة سكان القاهرة الكبرى واستقطابهم إلى المدن الجديدة المحيطة بها وإغرائهم بالمميزات والخدمات الموجودة في هذه المدن».