شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لم نتلقى أى ملاحظات بامتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم الخميس 1 أغسطس الجارى طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعى وزراعى وتجارى وفندقى" امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2018/2019. وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية فى المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد "بعدم وجود" أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد فى جداول الامتحانات ، مؤكدا نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن غرفة عمليات التعليم الفنى لم تتلقى أى ملاحظات.

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