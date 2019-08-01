شكرا لقرائتكم خبر عن ندب الدكتور تامر حمزة عميدا لكلية طب أسنان بنين الأزهر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتور تامر عبدالرحيم حمزة، الأستاذ بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، عميدا للكلية.

تدرج عميد كلية طب الأسنان بنين الجديد في التعليم الأزهري، حتى التحق بطب الأسنان وتخرج في دفعة 1994، وحصل على درجة الماجستير في التيجان والجسور عام 2001، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص عام 2004، إشراف مشترك مع جامعه أوهايو الولايات المتحدة الأمريكية، ورقي إلى أستاذ مساعد، ثم حصل على درجة الأستاذية.

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حصل حمزة ، على العديد من الدورات والشهادات المهمة على المستوى المحلي والدولي، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، بجامعة الأزهر وغيرها من الجامعات المصرية، ونُشر له أوراق بحثية عديدة بدوريات ومجلات طبية محلية ودولية، واختير محكمًا في عدد من المجلات العلمية المحلية والعالمية.

تولى حمزة ،مهام رئاسة قسم التيجان والجسور بطب الأسنان بنين الأزهر من 2012، ثم عين وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث من 2018، وحتى تم انتدابه اليوم عميدًا للكلية.