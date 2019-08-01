شكرا لقرائتكم خبر عن ملايكة الأسفلت.. أول أتوبيسات صديقة للبيئة في مصر "قصة بالفيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتوبيسات جديدة، صديقة للبيئة، تعمل بالغاز الطبيعى، دفعت بها هيئة النقل العام بالقاهرة، ضمن خطة تطوير أسطول الهيئة، وفقا لخطة الدولة فى تحويل السيارات التى تعمل بالسولار والبنزين، لتعمل بالغاز الطبيعى للحفاظ على البيئة وتقليل استهلاق الوقود، خاصة بعد اكتشاف مصر لحقول الغاز الجديدة.

أجرينا معايشة بالأتوبيس الجديد الذى يعمل بالغاز الطبيعى، بعد دخوله الخدمة، حيث تسلمت هيئة النقل العام 10 أتوبيسات من إجمالى 121 اتوبيسا يعمل بالغاز الطبيعى، بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه، بالإضافة لبدء الهيئة تطوير أسطولها وتحويله ليعمل بالغاز الطبيعى خلال 4 سنوات.+

فى البداية استقل "دوت مصر"، أتوبيس هيئة النقل العام الجديد العامل بالغاز الطبيعى، من محطة دوران شبرا والذى ينتهى خط سيره بالتجمع الأول، وتذكرته 5 جنيهات، وتعرفنا على مميزات الأتوبيس قبل الإنطلاق لإكتشاف حقيقتها خلال مدة الرحلة.

الأتوبيس له مميزات عديدة يأتى فى مقدمتها توفير أكثر من نصف تكلفة الوقود "السولار"، حيث يستهلك الأتوبيس من 150 مترا مكعبا من الغاز حتى 160 مترا، ويعمل لمدة 15 ساعة تقريبا على مدار ورديتى عمل.

الميزة الأهم فى الأتوبيس هى أنه يكاد لا ينتج عوادم، بالمقارنه بالأتوبيس العادى، وهو ما يحافظ على البيئة من التلوث، نظرا لأنه لا يصدر عوادم الرصاص التى تسبب كم كبير من التلوث.

خلال الرحلة تحدثنا مع سائق ومحصل الأتوبيس رقم 170 والذى يعمل بالغاز، كما تحدثنا مع المهندس عبد الناصر بحبح، مدير عام فرع المطرية بهيئة النقل العام، والمهندس جمال صبحى مراقب تشغيل بهيئة النقل العام بالقاهرة، وعدد من ركاب الأتوبيس.

ويبدأ خط الأتوبيس الجديد من محطة دوران شبرا وينتهى بالتجمع الأول، مرور بمحطات "الخلفاوى، المظلات، عبود، السواح، الأميرية، سراى القبة، روكسى، كلية البنات، خضر التونى، رابعة، تأمين صحى، أول السابع، مصطفى النحاس، الثامن، التبة، العاشر، زهراء مدينة نصر".

وقال المهندس عبد الناصر بحبح، أن الأتوبيس العامل بالغاز الطبيعى، يوفر أكثر من نصف سعر الوقود الذى يستهلكه الأتوبيس العادى، بالإضافة للحفاظ على البيئة من التلوث، كما يتمتع الأتوبيس بصوت الموتور المنخفض ما يوفر الرحة للراكب على عكس الأتوبيسات الأخرى.

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وأضاف بحبح، أن الأتوبيس الجديد به تكنولوجيا حديثة تتلقى الصدمات فى المطبات والطرق الوعرة لتوفر راحة للراكب، كما ان سرعته عالية ايضا ليقلل زمن الرحلة بالإضافة إلى مقاعده المريحه، مؤكدا أن كثير من الركاب ينتظرونه لاستقلاله.

وقال جمال صبحى، مراقب التشغيل، أن الاتوبيس به جهاز لرصد سرعته للحفاظ على أرواح الركاب حال تهور السائق وزيادة السرعة عن المسموح بها بالهيئة، فبه ما يسمى "تاكو جراف" لرصد سرعات الأتوبيس والتحكم بها بحيث لا تتجاوز ال80 كم فى الساعة، خاصة داخل العاصمة وهو ما يلزم السائقين بالسرعة.

وأضاف صبحى، ان الاتوبيس به إمكانية الإنخفاض والإرتفاع، ليمكن الركاب من صعوده بكل سهولة، حيث يمكنه الانخفاض للركاب كبار السن من خلال زر يضغط عليه السائق فى أى وقت، مشيرا إلى الأتوبيس مثبت حاليا على أقل مستوى انخفاض لراحة الركاب.

وقال عبد الفتاح شوقى محصل الأتوبيس رقم 170 غاز، إن ركاب الأتوبيس ينتظرونه نظرا لمميزاته التى توفر راحة كبيرة لهم، خاصة أنه يمر بمناطق كثيرة وسعر تذكرة الركوب 5 جنيهات، بالإضافة إلى صوت موتوره المنخفض.

فيما قال صالح على، سائق الأتوبيس، أن الأتوبيس سرعته 120 كم فى الساعة، ونظرا لازدحام الطرق لا يتم تجاوز السرعة المقررة وهى 80 كم فى الساعة، مشيرا إلى أنه كسائق وجد راحة كبيرة فى قيادة الأتوبيس الجديد نظرا لتعدد المميزات به، ويبدا عمله من الخامسة صباحا وتستمر وردية العمل 8 ساعات ثم يتسلم السيارة زميل له.

وقال مصطفى عبد الحميد، أحد ركاب الأتوبيس، أنه بعد تجربته للركوب فى اتوبيس الغاز الطبيعى وجد راحة كبيرة بالمقارنه بالأتوبيس العامل بالسولار بالإضافة إلى حفاظه على البيئة .

من جانبه أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة تسير على خطة زمنية لتغيير كل حافلات الهيئة لتعمل بالغاز الطبيعى، خلال 4 سنوات وفق توجه الدولة لتحويل كل السيارات لتعمل بالغاز، حفاظا على البيئة وتوفير التكاليف التى يتم انفاقها على تمويل السولار.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام ، لـ"دوت مصر"، أن الهيئة تسلمت 10 اتوبيسات من إجمالى 121 اتوبيسا، ومن المقرر أن تتسلم الدفعة الثانية ، خلال الشهر القادم، وبحلول منتصف العام القادم ستتسلم باقى الأتوبيسات، لافتا إلى أن الهيئة بدات بالفعل فى تحويل الاتوبيسات لتعمل بالغاز الطبيعى وخلال عام ستتمكن من تحويل 300 اتوبيس من سولار لغاز.