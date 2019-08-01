شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف نورث كارولينا يلتقى السفير المصرى بواشنطن والبعثة الدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأنبا بيتر ، أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكي والنائب البابوي لكنائس فيرجينيا، السفارة المصرية بالعاصمة الأمريكية واشنطن .

وذكر القس بولس حليم ، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية ، إن الأسقف زار السفارة أمس برفقة القس مارك عزيز ، والقس ميصائيل أبو الخير، حيث استقبلهم السفير ياسر رضا، سفير مصر بالولايات المتحدة وأعضاء السفارة

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خلال اللقاء، تعرف الأسقف الذي تسلم خدمته منذ عامين على السفير المصري بواشنطن ودار حوارًا حول الخدمة الكنسية بمنطقة فيرجينيا وتوابعها التي يشرف عليها الانبا بيتر.

الانبا بيتر من مواليد عام 1974 م، وفي شبابه كان يخدم بكنيستيّ العذراء مريم بالزيتون والمطرية قبل سفره للخارج ثم هاجَر لأمريكا في سن 19 عامًا، وحصل على درجة بكالوريوس من نيوجيرسي، عمل في مجال الحاسِب الآلي في عدة شركات، وترهَّب تحت رعاية الانبا يوسف بدير قبطي بجنوب أمريكا وهو أول راهب يلتحق بهذا الدير.



