أسقف سوهاج والمراغة يكلف 100 شماس جديد بالخدمة فى قرية الشهداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة ، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بقرية الشهداء بمركز العسيرات ، وخلال الصلاة تمم الأسقف طقس رسامة مئة من أبناء القرية شمامسة في رتبة إبصالتس(رتبة كنسية). Advertisements شارك في صلوات القداس والرسامة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده ، رئيس المتوحدين بسوهاج وعدد من الآباء الكهنة والرهبان. في سياق أخر ترأس البابا تواضروس عظته الأسبوعية أمس بالكاتدرائية ، وقال إن الكلمة أحيانا تكون أقوى من أى سلاح آخر، لافتا إلى أن الله يعمل على حفظ نفس الإنسان من الشهوات السيئة التى تتسبب فى متاعب للإنسان وأهمها محبة المال ، مضيفا أن الله يحفظ الكون ويحفظ البشر وكل خليقته، بل أنه يحفظ الإنسان من حروب أعداء الخير، وهو دائما يحفظ الإنسان أيضا من هؤلاء الذين ينكرون وجوده لعلهم يوما يعودون إلى صوابهم.

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