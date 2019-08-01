تكليف الدكتور نظمى عبد الحميد بتيسير أعمال جامعة عين شمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تكليف الدكتور نظمى عبد الحميد بتيسير أعمال الجامعة اعتباراً من اليوم الخميس ولحين تعين رئيساً للجامعة. وقالت جامعة عين شمس فى بيان لها، إن الدكتور نظمى عبد الحميد يشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تدرج فى مناصب عدة وصولاً إلى قيامه بمهام تيسير أعمال رئيس جامعة عين شمس ومنها : 1. نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ 19/12/2016 2. قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث منذ 17/2/2017 حتى 2/5/2017 3. قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب منذ 1 / 8 / 2018 حتي31 / 12 / 2018 4. عميد كلية الزراعة – جامعة عين شمس منذ 11/ 11 /2014 و حتى 18/ 12/2016 Advertisements 5. رئيس قسم البساتين بكلية الزراعة – جامعة عين شمس منذ 1/8/2010 و حتى 10 /11 /2014 6. أستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس منذ 26 /2/ 2001 وحتى الآن . 7. أستاذ مساعد بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس من 27 /11/1995 وحتى 26/2/2001. 8. مدرس بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس من 24/9/1990 وحتى 27/11/1995. 9. مدرس مساعد بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس من 30/6/1986 وحتى 24/9/1990. 10. معيد بقسم البساتين بكلية الزراعة – جامعة عين شمس من 9/11/1982 وحتى 30/6/1986.

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