الإفتاء: غدًا غرة ذي الحجة.. ووقفة عرفات 10 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الجمعة الثاني من أغسطس هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، وأن السبت العاشر من أغسطس هو يوم الوقوف بعرفة.
وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها الخميس، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الأحد الـ11 من أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وقدمت دار الإفتاء المصرية، التهنئة للأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة، داعية المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.
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