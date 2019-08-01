تأجيل دعوى إلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع لـ18 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، والتي تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصري، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار، لجلسة 18 أغسطس المقبل.

وأكدت الدعوى، أن "غلاء الأسعار أصبح شيئا يلازم المواطنين المصريين فأصبح من الهموم اليومية التي يعيشها المواطن، ووقوعه تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الأطفال والصناعات الغذائية".