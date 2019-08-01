مصر | "عمق الحفرة 6 أمتار".. ضبط صاحب ورشة جلود بتهمة التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمق الحفرة 6 أمتار".. ضبط صاحب ورشة جلود بتهمة التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط صاحب ورشة جلود بتهمة التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر.

وأكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص (صاحب ورشة جلود - مقيم بدائرة القسم) بأعمال حفر بالورشة ملكه بقصد التنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الأثار داخل الورشة، وعثر بداخلها على (حفرة "قطرها 3 متر بعمق 6 متر"، أدوات تنقيب) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.