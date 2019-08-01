مصر | "أمام طفليهما".. مهندس يقتل زوجته بـ"ركلة قاتلة" بسبب "مصروف البيت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمام طفليهما".. مهندس يقتل زوجته بـ"ركلة قاتلة" بسبب "مصروف البيت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل مهندس زراعي لزوجته، بسبب مصروف البيت، بمنطقة أوسيم، وتبين أن المتهم يدعى "هاني.م" 45 سنة، مهندس زراعي، تشاجر مع زوجته هدي.ن 38 سنة، ربة منزل، بسبب شكواها من تقليله مصرف البيت، وتطورت المشاجرة بينهما فتعدى عليها بالضرب بقدمه على ظهرها أمام طفليهما، أصابها بكسر بالفقر ة العنقية، ونقلت على إثرها إلى المستشفي، ثم توفيت بعد 3 أيام من وصولها المستشفي.

وأوضحت التحريات أن المتهم دائم التشاجر مع زوجته، وإنفصل عنها منذ عدة سنوات، وتزوج من أخري، ثم تزوج من زوجته الأولى مرة أخري، مشيرة إلى أنه كان يسئ معاملتها.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود إشارة للمقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من مستشفي أوسيم بوصول هدي.ن ربة منزل مصابة بكسر بفقرات العمود الفقري، وتوفيت بعد 3 أيام من وصولها المستشفي.

وكشفت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن زوجها وراء وفاتها بعد تعديه عليها بالضرب إثر نشوب مشاجرة بينهما، وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.