أخبار مصر | ننشر تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ١٧٩ لاتحاد شركات الطيران الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ١٧٩ لاتحاد شركات الطيران الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت مصر للطيران اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ١٧٩ لاتحاد شركات الطيران الافريقية ( الأفرا) بالقاهرة نهاية شهر يوليو برئاسة الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، وذلك بمشاركة الأعضاء من رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران الأفريقية(الخطوط الموريتانية ، الخطوط التونسية، الملكية المغربية، طيران الكونغو ، اير موريشيوس ، اير ناميبيا ، الخطوط الكينية).

وفي هذا السياق ، صرح الطيار احمد عادل انه خلال الاجتماع قد تم مناقشة بعض الموضوعات المختلفة من بينها اللوائح والقوانين المنظمة للافرا ، وايضاً اخر تطورات المشاريع المشتركة لشركات الطيران الاعضاء بالافرا فيما يخص مشروع الشراء المشترك للوقود ، الخدمات الارضية ،الشحن الجوى ، تخطيط الشبكات، السياسات الجوية واعمال فريق عمل لجنة الحوكمة المعنية برفع تقارير جميع اعمال الاتحاد للجنة التنفيذية .

Advertisements

كما تم مناقشة بعض المشاريع المقترحة في الاجتماع مثل انشاء نظام توزيع جديد خاص بشركات الطيران الافريقية ، والتعاون مع اكاديمية سنغافورة للنقل الجوى لبناء القدرات وتقديم منح دراسية ودورات تدريبية لشركات الطيران الاعضاء بالافرا وكذلك مناقشة اتفاقية السوق الافريقى الموحد للنقل الجوى ومراحل تنفيذها.

وأضاف عادل أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بالشركات الافريقية وتسخر إمكانياتها للنهوض بصناعة النقل الجوي في القارة السمراء ، وأكد أن اكاديمية مصر للطيران يوجد لديها متدربين معتمدين من الاياتا والايكاو فى كافة المجالات التى تخص الامن والخدمات الارضية والصيانة والاعمال الفنية وعلى اتم الاستعداد لتقديم اوجه التعاون مع الافرا لصالح شركات الطيران الاعضاء بالاتحاد.

واخيراً تم الاتفاق على تلبية دعوة رئيس مجلس ادارة طيران اير موريشيوس باستضافة اللجنة التنفيذية رقم ١٨٠ والجمعية العامة رقم ٥١ فى نوفمبر ٢٠١٩ بمدينة موريشيوس.