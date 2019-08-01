أخبار مصر | برلماني: الرئيس السيسي حريص على الاستفادة من طاقات الشباب في مختلف الدول الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الرئيس السيسي حريص على الاستفادة من طاقات الشباب في مختلف الدول الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفارقة للقيادة فرصة حقيقية أتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساعدة الشباب الأفارقة على ثقل مهارتهم، ولديه حرص على الاستفادة من طاقات الشباب في مختلف دول القارة.

وأضاف "هيكل"، أن تدريب وتأهيل الشباب الأفريقي سينعكس بشكل إيجابي على التنمية في كل المجالات في القارة، وسيساعد بشكل كبير على حل المشاكل والتحديات التي تواجهها دول أفريقيا من خلال شباب قادر على القيادة.

وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلي أن هذا البرنامج سيخرج شباب قادر على إحداث التغيير والتطوير في القارة الأفريقية لأنه يرتكز بشكل كبير على أساليب عملية، من خلال نقل الخبرات للشباب في مختلف المجالات وتوظيف طاقتهم.