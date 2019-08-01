أخبار مصر | عضو تنسيقية شباب الأحزاب: أحاديث مؤتمر الشباب تميزت بالمصارحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو تنسيقية شباب الأحزاب: أحاديث مؤتمر الشباب تميزت بالمصارحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس أحمد نصرالله، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، ان المؤتمر الوطني للشباب تميز بالمصارحة الشديدة والمكاشفة التي انتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي كسياسة واضحة له منذ توليه المسئولية، والتي راحت بطبيعتها على كافة الوزراء والمسئولين.

وأوضح نصر الله، في تصريحات صحفية، أن ورش العمل والجلسات تطرقت إلى عدد من الملفات الشائكة كملف رفع الدعم والموازنة العامة للدولة وملف سد النهضة وتمكين الشباب، مما يؤكد حرص الدولة الكبير على احتواء الشباب وتمكينهم، مُضيفا أن جلسة اسال الرئيس ناقشت عدد من الاسئلة المهمة المتعلقة بقوانين المحليات وقوانين مجلس الشيوخ، وتطرقت ايضا إلى موضوع شغل الرأي العام المصري وهو ملف 'كره القدم' ومنتخب مصر والتي اجاب عنها الرئيس بكل اريحيه، ليشير إلى خطة العمل التي تتعلق بهذه الموضوعات في الفترة القادمة، خاصة عندما لمح لعدم الاستعانة بمدربين اجانب خلال المستقبل علي سبيل المثال لتثلج صدور الشباب وكافة الحضور.