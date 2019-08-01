أخبار مصر | "الأعلى للإعلام" ينعي الإعلامي الكبير عادل المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام" ينعي الإعلامي الكبير عادل المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الإعلامي الكبير عادل المصري رئيس القناة الثالثة سابقًا ونائب رئيس قطاع الإقليميات، والذي وافته المنية صباح اليوم.



وقال المجلس في بيان له: "فقدنا إعلاميًا كبيرًا على المستويين المهني، كمذيع لامع، كان ممتلكا لأدوات مهنته، وعلى المستوى الإداري كان ناجحًا بامتياز؛ حيث كان من أفضل من أدار القناة الثالثة، ثم نائبًا لرئيس قطاع الإقليميات".

