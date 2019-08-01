أخبار مصر | طقس الجمعة.. حار على القاهرة شديد الحرارة بالصعيد والعظمى تصل لـ44

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الجمعة.. حار على القاهرة شديد الحرارة بالصعيد والعظمى تصل لـ44 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب علي الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة علي باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر المتوسط.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.