أخبار مصر | التضامن: استمرار توافد الحجيج على الأراضى المقدسة.. وحجز 4 حالات بالمستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: استمرار توافد الحجيج على الأراضى المقدسة.. وحجز 4 حالات بالمستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، سير عمليات تفويج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية والتى تسير بانتظام منذ بدء عمل الجسر الجوى فى 23 من يوليو الماضى خاصة مع اقتراب الانتهاء من عمليات التفويج فى ٤ من أغسطس الجارى.

حيث تتابع والى التقارير الصادرة عن غرفة العمليات المركزية المفعلة على مدى ٢٤ ساعة يوميا، حيث اطمئنت والى إلى إنتظام مراحل وعمليات التفويج من مصر إلى الاراضى المقدسة، وكذلك عمليات التفويج داخل الاراضى المقدسة، إضافة إلى الحالة الصحية للحجيج وانتظام عمليات التسكين وتوفير اليات المساعدة من الكراسى المتحركة وغيرها مشددة على بذل كل الجهود تيسيرا على ضيوف الرحمن فى اداء المناسك خاصة لكبار السن والمرضى.

ومن جانبه أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن الغد الجمعة الثانى من اغسطس سيشهد تفويج ٥٢٢ حاجا من محافظات الصعيد وهى قنا وسوهاج والاقصر حيث سيتم التفويج من مطار الأقصر إلى مكة، وذلك في إطار ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام من إجراءات تنسيقة مع وزارة الطيران؛ لاستخدام بعض المطارات الاقليمية في نقل الحجيج في رحلتي الذهاب والعودة المكرمة تيسير على ضيوف الرحمن.

Advertisements

وأضاف عبد الموجود إلى استمرار المدينة المنورة فى تفويج حجيجها الى مكة حيث من المقرر وصول ٥٦١ حاجا غدا، مشيرا إلى أن الحالة الصحية لضيوف الرحمن جيدة وأنه وفقا للتقرير الصادر عن أمس الأربعاء ٣١ من يوليو فإن هناك ٤ حالات بالمستشفيات لحجيج من الشرقية والمنوفية والمنيا تم احتجازهم لتلقى الرعاية الطبيبة اللازمة بمستشفيات النور والملك فهد والملك عبد العزيز لحالات غيبوبة كبدية وتركيب شريحة بالمفصل وأخرى قسطرة بالقلب وحالة لإجراء عملية بالقلب.

وفى إطار الجهود المكثفة لبعثة حج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى فى تسخير كافة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بالأراضي المقدسة تستمر لجان البعثة الرسمية لحج التضامن الاجتماعى بتنفيذ زيارات تفقدية للفنادق التى يقيم بها الحجيج بمكة، حيث قام خالد عبد العليم نائب رئيس البعثة بزيارة ضيوف الرحمن بعدد من الفنادق بمكة المكرمة فى إطار الجولات الميدانية للتأكد من الخدمات المقدمة لضيوف وتوافر كافة الإمكانات لهم لأداء المناسك بيسر وسهولة كذلك توافر آليات المساعدة لكبار السن من الكراسى المتحركة حيث أستمع إلى الحجيج ورد على واستفساراتهم وغيرها كما يتم متابعة الذين تم احتجازهم بالمستشفيات للاطمئنان عليهم وعلى تلقيهم الخدمة الطبية المتكاملة.

هذا وجديرا بالذكر فإان مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة وانه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579.