أخبار مصر | شركة "أبي قير للصناعات الهندسية" تكرم العاملين المتميزين عن شهر يوليو 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة "أبي قير للصناعات الهندسية" تكرم العاملين المتميزين عن شهر يوليو 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) حفل تكريم عدد من العاملين المتميزين بالشركة عن شهر يوليو 2019، وقد حضر الحفل المهندس محمود أنور فوزي رئيس مجلس الإدارة وكافة قيادات الشركة وممثلين عن العاملين بكل قطاع، وتم خلال اللقاء مناقشة المشكلات التي تواجه العاملين، كما تم تشجيعهم على تقديم حلول ومقترحات لهذه المشكلات من أجل تحقيق رؤية ورسالة الشركة.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى تقديره لحرص العاملين بالشركة على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالباً العاملين ببذل المزيد من الجهد، وتم حثهم على الحفاظ على روح العمل الجماعي والجاد لزيادة الإنتاجية والنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها.