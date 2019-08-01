شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارات للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات. Advertisements وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة بعض الكليات إلى الجامعات، وذلك من منطلق الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل، وتقليل الاغتراب، وهى كلية العلاج الطبيعي لجامعة السويس وكلية الحاسبات والمعلومات لجامعة دمياط و كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي لجامعة القاهرة و كلية الفنون التطبيقية بالنوبارية لجامعة دمنهور.

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