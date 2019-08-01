صحيفة تبرز اكتشاف مصر لبقايا مدينة بخليج أبو قير : اتلانتس مصر يدهش العالم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "بيزنيس انيسيدر" الأمريكية على نسختها الإيطالية، اكتشاف مصر لباقيا مدينتى "كانوب" و"هيراكلون" الغارقتين فى خليج أبى قير بالاسكندرية، وقالت "اتلانتس مصر يدهش العالم".

وأشارت الصحيفة إلى أن القطع الأثرية الثمينة والعملات الذهبية داخل سفينة احتفالية قديمة،تدهش العالم، بعد أن اكتشاف فريق من علماء الآثار الكنوز الجديدة فى بقايا المدينة المغمورة القديمة فى خليج أبو قير.

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وأوضحت الصحيفة أن الفريق اكتشف جزءًا من معبد مدمر بالكامل فى أطلال مدينة "هيراكليون"، وهو يعد المعبد الرئيسى للمدينة "آمون جرب"، والعديد من الأوانى الفخارية الخاصة بالتخزين وأوانى مائدة من القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد، وعملات برونزية من عصر الملك بطلميوس الثانى، وأجزاء من أعمدة دورية ظلت محفوظة على عمق 3 أمتار داخل قاع البحر.