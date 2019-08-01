تعرف على إرشادات "التضامن" لسلامة الحجاج أثناء تأدية المناسك × 6 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المؤسسة القومية لتيسر أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى بعض النصائح والارشادات لحجاج الجمعيات الأهلية حول السلامة العامة أثناء تأدية المناسك . ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا حول نصائح وزارة التضامن لحجاج الجمعيات الأهلية حول نصائح السلامة العامة فى نقاط محددة . 1- الحرص علىلا التأكد من أخد اللقاح المضاد للانفلونزا الموسمية واللقاح الرباعى ضد الحمى الشوكية. 2- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة واستخادام مظلة واقية Advertisements 3- تجنب التقبيل عند مصافحة الأخرين. 4- عدم لمس العينين أو الانف أو الفم دون غسل اليدين 5- استخدام سجادة الصلاهة الخاصة بالحاج 6- تجنب السير حافيا دون لبس الحذاء أو الخف

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