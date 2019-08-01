شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل "ترسل حركة ترشيحات ندب وتجديد رؤساء المحاكم الابتدائية لـ "الأعلى للقضاء " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وزارة العدل ممثلة فى قطاع التفتيش القضائى، حركة ترشيحات ندب وتجديد ندب رؤساء المحكمة الابتدائية للعام القضائي الجديد 2019 – 2020، إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، لاعتمادها بشكل نهائى، والبدء فى تنفيذها مع مطلع العام القضائى المحدد فى الاول من أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن حركة ترشيحات رؤساء المحاكم الابتدائية ضمت كل من المستشار أسامة أحمد حلمي علام محكمة شمال القاهرة، المستشار أيمن عبد الرزاق عطية إسماعيل محكمة الجيزة، المستشار ربيع قاسم أحمد ربيع محكمة جنوب القاهرة، المستشار عبد الحميد همام محمد محكمة القاهرة الجديدة، المستشار محمد محمد سعد قمره محكمة غرب الإسكندرية، المستشار إيهاب محمد عبد الفتاح أبو بكر محكمة قنا، والمستشار سعد سعد على السعدني محكمة كفر الشيخ، المستشار أسامة إبراهيم محمود عبد الرحيم محكمة أسوان، المستشار منصور حامد عبد المجيد صقر محكمة شبين الكوم، المستشار نجاتي حبيب غبرايال أبو الخير محكمة الإسماعيلية.

وأوضحت المصادر، أن الحركة شملت ايضا كل من المستشار حامد محمد حامد سرحان محكمة الزقازيق، المستشار مدحت حلمي مصطفى غراب محكمة السويس، المستشار صبري عبد الفتاح محمد البنا محكمة بنها، المستشار عبد الله أحمد محمد الخولي محكمة طنطاالمستشار أيمن محمود أحمد أحمد هدهد محكمة الأقصر، المستشار محمد قاسم محمد حسانين، محكمة 6 أكتوبر، والمستشار عبد الرحمن مرزوق محمد مرزوق محكمة بني سويف، المستشار عبد المنعم جمال الدين عبد الحميد محمد السيوي محكمة دمنهور، المستشار محمد بنداري البنداري الجيار محكمة بورسعيد، المستشار فرج إبراهيم محمد صالح محكمة سوهاج، المستشار مجدي عبد الرحيم محمود الأبياري محكمة إيتاي البارود، المستشار خالد عبد العزيز محمد الظاهر المشتهري محكمة المحلة الكبرى، المستشار وليد محمد حامد محمد عبد الله محكمة الفيوم.

وأشارت المصادر ، الى ترشيح المستشار إبراهيم السيد إسماعيل حراز محكمة المنصورة، المستشار صلاح الدين أبو الفتوح إبراهيم الوزة محكمة هيها، المستشار أشرف على محمود عقيل محكمة المنيا، المستشار حمدي فاروق عبد الحفيظ قشيري محكمة الوادي الجديد، المستشار عبد الرحمن سيد حافظ عبد الرحمن محكمة مرسى مطروحالمستشار أسامة محمود عنبر أحمد عنبر محكمة البحر الأحمر، المستشار محمد أمين محمد المشد محكمة شرق الإسكندرية، المستشار محمد جمعة محمد علي محكمة دمياط، والمستشار عبيد رشدي سيد عبيد محكمة جنوب سيناء، المستشار محسن دردير علي عمر محكمة شبرا الخيمة، المستشار أسامة أحمد السمان محمد محكمة أسيوط، المستشار ياسر محمود حسين عبد الله صالح محكمة حلوان، المستشار أحمد عوني عبد الفتاح الأغا محكمة دكرنس، المستشار محمد منير محمد عبد الفهيم محكمة شمال سيناء، المستشار الحسيني أحمد عطية حسين محكمة منفلوط.

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وأضافت المصادر، أنه بالنسبة لرؤساء المحاكم الاقتصادية فقد ضمت الحركة كل من المستشار مصطفى علي محمد شرف الدين محكمة المنصورة الاقتصادية، المستشار عبد العزيز محمد فاروق مراد محكمة القاهرة الاقتصادية، المستشار الدكتور حسن السيد حسن علي محكمة الإسماعيلة الاقتصادية، المستشارة حسناء شعبان عبد الله محكمة طنطا الاقتصادية، المستشار عبد العظيم السيد السيد حسب النبي محكمة الإسكندرية الاقتصادية، المستشار محمود السيد سليمان عبد الله محكمة بني سويف - أسيوط - وقنا الاقتصادية.