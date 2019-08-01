مشاورات سياسية مصرية صينية حول التعاون فى أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عُقدت جولة المُشاورات الثنائية المصرية الصينية حول التعاون في أفريقيا برئاسة السفير أبو بكر حفني محمود، مُساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، و داى بينج Dai Bing المُدير العام للإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية الصينية.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم الخميس، أن المشاورات تناولت سُبل التعاون بين البلدين لتعزيز آفاق التنمية بأفريقيا بما يُسهم في تحقيق أهداف أجندة 2063 الأفريقية وأهداف التنمية المُستدامة الدولية 2030.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع بمُختلف مناطق القارة الأفريقية، كما ناقشا سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأفريقية على ضوء تفعيل اتفاقية التجارة القارية، وآفاق تكاملها مع مُبادرة الحزام والطريق الصينية .
وتطرق الجانبان إلى آفاق التعاون الثلاثي في مجالات بناء القُدرات وتعزيز كوادر الدول الأفريقية، ومشاريع البنية التحتية المُختلفة بالدول الأفريقية، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الحالي، و تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات بالقارة الأفريقية.
وقد اتفق الجانبان على استمرار التشاور بين البلدين فيما يُخص آفاق التعاون في أفريقيا، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وعلى ضوء حرص مصر ودورها الرائد والنشط في تعزيز القُدرات التنموية بمُختلف أنحاء القارة بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة، وانخراط الصين في مشروعات تعاون متزايدة داخل القارة الأفريقية.
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