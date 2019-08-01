البابا تواضروس يلتقى بخدام كنائس الخليج العربى بمسرح الكاتدرائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى لقاءًا اليوم الخميس مع كهنة وخدام وخادمات كنائسنا بمنطقة الخليج العربى،أقيم اللقاء بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وألقى الباباعليهم محاضرة أعقبها فترة أسئلة مفتوحة وجهها الحضور لقداسة البابا.
شهد اللقاء الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات،ومن المقرر أن يعقد البابا تواضروس اجتماعًا غدًا مع أعضاء مجالس كنائس الخليج.
كان كهنة المنطقة ذاتها قد عقدوا مؤتمرًا بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون استغرق ثلاثة أيام حضره وحاضر فيه قداسة البابا تواضروس وعدد من آباء الكنيسة.
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