شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم نقل دورة مياه المسجد لاتجاه القبلة بوجود جدار عازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على أحد متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول نقل دورة مياه المسجد من خلفه لاتجاه القبلة، جاء نصه: "هل يجوز نقل دورة المياه الخاصة بالمسجد بحيث تكون دورة المياه باتجاه القبلة، يعزلها عن المسجد جدار؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية: يجوز شرعًا نقل دورة المياه إلى الناحية القبلية من المسجد ما دام يفصلها جدارٌ عن المسجد وجدارٌ عن جهة القبلة، ولا كراهة في ذلك في هذه الجهة، إذْ إنه لا يمس حرمة المسجد ولا طهارته في شيء".

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وتابعت دار الإفتاء:" وأما عن وجهة من يقضي حاجته فيجوز له استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان في الأماكن المعدة لذلك؛ لوجود ساترٍ من حائط أو غيره".