شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن موعد اختبارات الإعادة للقبول بمدارس المتفوقين «STEM» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، عقد اختبارات القبول لمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للمرة الثانية يوم الأحد 4 أغسطس 2019، وذلك استجابة لأولياء الأمور وحرصًا على مصلحة الطلاب.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن القرار جاء حرصًا على مصلحة الطلاب واستجابة لشكاوى بعض أولياء الأمور من أنهم لم يطلعوا على إعلان تاريخ امتحان الإعادة نظرًا لضيق الوقت، مما أدى إلى عدم قدرة الطلبة على أداء الاختبارات والتي تم عقدها في الفترة من 29 إلى 30 يوليو 2019.

وتعقد اختبارات القبول لمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بالمركز الرئيسي للتطوير التكنولوجي التابع لكل مديرية تعليمية.