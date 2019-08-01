شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع سير عمليات تفويج ضيوف الرحمن من الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخميس، سير عمليات تفويج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية والتى تسير بانتظام منذ بدء عمل الجسر الجوى في 23 من يوليو الماضى، خاصة مع اقتراب الانتهاء من عمليات التفويج في ٤ من أغسطس الجاري.

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وقالت الوزارة، في بيان الخميس: إن «والي» تتابع التقارير الصادرة عن غرفة العمليات المركزية المفعلة على مدى ٢٤ ساعة يوميا، حيث اطمأنت على انتظام مراحل وعمليات التفويج من مصر إلى الأراضى المقدسة، وكذلك عمليات التفويج داخل الأراضى المقدسة اضافة إلى الحالة الصحية للحجيج وانتظام عمليات التسكين وتوفير اليات المساعدة من الكراسي المتحركة وغيرها، مشددة على بذل كل الجهود تيسيرا على ضيوف الرحمن في أداء المناسك خاصة لكبار السن والمرضى.

من جانبه، أكد أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أنه سيتم تفويج ٥٢٢ حاجًا من محافظات الصعيد، الجمعة، حيث سيتم التفويج من مطار الأقصر إلى مكة، وذلك في إطار ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام من إجراءات تنسيقة مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الإقليمية في نقل الحجيج في رحلتي الذهاب والعودة المكرمة تيسير على ضيوف الرحمن.

وأضاف «عبدالموجود» إلى استمرار المدينة المنورة في تفويج حجيجها إلى مكة، حيث من المقرر وصول ٥٦١ حاجًا غدًا، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية لضيوف الرحمن جيدة.