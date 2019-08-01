شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، على سرعة الانتهاء من إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة بالغردقة، والذي يضم المصانع المتوسطة والصغيرة ومصانع متناهية الصغر، الذي طالب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة طرحه للتشغيل.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال جولته التفقدية، على ضرورة السرعة والدقة في تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بالمدينة الصناعية حتى يتم افتتاح هذا المشروع العملاق في أقرب وقت ممكن.

وأوضح «عبدالله» أن المدينة الصناعية تقام على مساحة ١٨٩ ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تتجاوز ال ٥٠٠ مليون جنيه، وأن هذا المشروع يتم إنشائه على مرحلتين ويضم 218 مصنع صغير ومصانع متناهية الصغر .

وأضاف «عبدالله» أن هذا المشروع سيعمل على فتح العديد من فرص العمل لأبناء وأهالي البحر الأحمر، من خلال إنشاء المصانع الصغير على مساحات تترواح ما بين ٣٠٠ متر و٦٠٠ متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج.

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فيما واصلت هيئة التنمية الصناعية أعمال توصيل المرافق للمنطقة التي تعد أول منطقة صناعية صديقة للبيئة بمدينة الغردقة، وذلك بالتنسيق مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والتليفونات، حيث يتابع المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية الموقف التنفيذي للمنطقة الصناعية بمدينة الغردقة.

وأكد المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المنطقة الصناعية بالغردقة ضمن 13 مجمعا صناعيا ‏جديدا للصناعات الصغيرة يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية تشمل ‏‏4317 وحدة صناعية، توفر ما يقرب من 45 ألف ‏فرص عمل جديدة.

وانتهت هيئة التنمية الصناعية من تنقيذ نحو ٧٥ % من أعمال وإنشاءات أول مجمع للخدمات الصناعية بمدينة الغردقة بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه، والذي يضم 218 مصنعًا صغيرا ومتناهي الصغر، على مساحة 40 فدانا غرب المدينة، ضمن مشروعات المناطق الصناعية التي تقيمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة.

ومن المقرر أن يتم تخصيص تلك الورش الصغيرة بمجمع الغردقة لصناعات تخدم القطاع السياحي والفندقي.

وأضاف «غازي» أنه تم الانتهاء بنسبة كبيرة من الأعمال التي تتم بالمنطقة الصناعية، مشيرا إلى التزام كافة الجهات المعنية باتباع كافة معايير الجودة أثناء عميلة إنشاء المجمع الصناعي حتى يستمر المجمع لـ 20 سنة قادمة وليس مجرد مشروع للمرحلة الحالية فقط للقضاء على مشكلة البطالة وتشجيع الابتكارات الناجحة .

وأوضح «غازي» أن هيئة التنمية الصناعية ستقوم بتوفير الاحتياجات والأدوات التدريبية على المشروعات للشباب وإقامة معارض للمنتجات التي تخدم السياحة، والتركيز على المشروعات الصناعية التي تلبي احتياجات القرى السياحية والسائحين، وإن الهدف الأساسي هو توفير فرص العمل للشباب، وكذلك أن تكون مدينة الغردقة خضراء وصديقة للبيئة.