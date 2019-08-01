شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: رسالتنا قائمة على التعايش المشترك بين أتباع الأديان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن رسالة الأزهر الشريف قائمة على التعايش المشترك بين أتباع الأديان.

جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر، اليوم الخميس، لسفير فنزويلا بالقاهرة ويلمر أومار باينتوس، بمقر المشيخة.

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وأبدى الدكتور أحمد الطيب استعداد الأزهر الشريف لتوثيق التعاون الثقافي والعلمي مع فنزويلا، وذلك من خلال توفير عددٍ من المنح الدراسية وتدريب الأئمة المسلمين في فنزويلا على التعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة.

من جانبه، أشاد السفير ويلمر أومار باينتوس بجهود الأزهر الشريف، ورؤية فضيلة الإمام الأكبر حول ترسيخ التسامح والسلام العالمي، وهو ما جسدته بنود وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأشار «بابنتوس» إلى حرص بلاده لتوثيق علاقاتها مع الأزهر الشريف بوصفه أعرق مؤسسة إسلامية وسطية في العالم.