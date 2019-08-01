شكرا لقرائتكم خبر عن «فاو» تدرب الفرق البيطرية على جمع عينات الإبل للكشف عن «كورونا الجمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود (إكتاد) التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الخميس، دورة تدريبية للفرق الميدانية لكل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان على طرق وإجراءات أخذ العينات لاختبار فيروس «كورونا الجمال» واستخدام إرشادات أخذ العينات الجديدة التي أعدها فريق متخصص بمنظمة الفاو في روما.

وأضاف بيان رسمي أصدرته «الفاو» في القاهرة، الخميس، أنه تم إجراء التدريب في الفترة من 29 إلى 30 يوليو 2019 بواسطة الدكتور إيهاب المصري، من المقر الرئيسي للمنظمة، بهدف تعزيز القدرات الفنية للفرق الميدانية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان على جمع عينات من الجمال من المجازر باستخدام دليل الفاو الجديد لإرشادات أخذ العينات.

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وتمثلت الأهداف المحددة للدورة التدريبية العملية في فهم الخصائص التشريحية والنسيجية للتجويف الأنفي الداخلي للجمل والغدد الليمفاوية وتأثيرها على عملية أخذ العينات، والتعرف على الأخطاء الرئيسية لأخذ العينات وإجراءات الأمن الحيوي التي قد تؤثر على نتائج RT-PCR.

ووفقا للبيان تم عرض كيفية تجميع عينات المسحات الأنفية من التجويف الأنفي الداخلي وكذلك مسحات من المستقيم من الإبل الحية، وعرض كيفية تجميع المسحات الأنفية من التجويف الأنفي الداخلي والعقدة الليمفاوية من الجمال بعد الذبح.

من جانبه، قال طوني العتل، منسق البرامج في الفاو مصر، إن «هذا التدريب يأتي تحت مشروع»التهديدات الوبائية الناشئة«الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) لتعزيز القدرات التقنية للفرق الميدانية على جمع عينات من الجمال من المجازر باستخدام المبادئ التوجيهية الجديدة».

تضمن التدريب تنظيم زيارة ميدانية لمجزر جمال حكومي بمحافظة الجيزة؛ حيث طبق المتدربون عمليا بروتوكول أخذ العينات الجديد. ويعتبر هذا التدريب بمثابة تدريب للمدربين يمكن من خلاله نقل الاستفادة لأكبر عدد من الفرق الفنية الميدانية لاحقا.