شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الأمريكية و«القابضة للمياه» يفتتحان عدد من المشروعات بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر «USAID»، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الخميس، عدد من المشروعات الخدمية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط.

تم افتتاح مركز تدريب مهارات السلامة والصحة المهنية والذي يضم ورشة تعبئة طفايات الحريق وورشة تعبئة أسطوانات الأكسجين ومبني إداري وقاعات تدريب ومركز تدريب طوارئ ومهارات سلامة وصحة مهنية، كما تم افتتاح مركز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والذي يضم مركز خدمة عملاء ومركز تدريب إقليمي وإدارة العلاقات العامة والخط الساخن.

كما تم تقديم عرض السلامة والصحة المهنية تنوع ما بين التعامل مع الأزمات في الأماكن المغلقة والتعامل مع تسريب الكلور في وقت قياسي وبجودة مرتفعة.

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جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه أسيوط والمهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس شركة مياه المنيا واللواء المهندس محمد بدرى محمد رئيس شركة مياه سوهاج واللواء المهندس محمد يحيى كمال رئيس شركة مياه الأقصر واللواء المهندس أحمد محمود محمد صحصاح رئيس شركة مياه بني سويف.

وقالت مديرة الوكالة الأمريكية: إن «شركة مياه الشرب بأسيوط أثبتت مدي تعاونها وجدارتها في تنفيذ المشروعات التي يتم تحديدها بالتعاون مع الوكالة كما أنها تعمل بكفاءة عالية وتمتلك مقومات بشرية بمهارات عالية».

وأضافت مديرة الوكالة الأمريكية: «أننا نستهدف الأماكن الأكثر احتياجاً لنعمل على توفير الخدمات سواء كانت إنشائية أو خدمات دعم خاصة وأننا نحتفل اليوم بمرور 10 سنوات على الدعم والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط».

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة تسعي إلى تقديم خدمات متميزة للمواطنين ومن أجل ذلك تم العمل على استخدام وسائل التواصل الحديثة لعمل تواصل مباشر مع المواطن.

وأضاف «رسلان»: «إننا لم نهمل العامل البشري فهو عمود الشركة ولذلك بدأت الشركة في عمل دورات تدريبية للعاملين بالإضافة إلى إنشاء وتطوير قطاع السلامة والصحة المهنية للمحافظة على صحة وسلامة العاملين بالشركة».