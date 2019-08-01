شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع مشرف «القومي للإعاقة» مع وفد سفارة فنلندا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الخميس، وفداً من السفارة الفنلندية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في مجال الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وناقش اللقاء تجربة فنلندا الناجحة في مجال الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، واستعرض الاجتماع التطورات الأخيرة في هذا المجال، وكيفية الاستفادة من هذه التجربة، وتصميم المناهج والامتحانات، وطرق بناء قدرات المعلمين لتطبيق التعليم الدامج بجودة عالية.

وصرح الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس، بأن الهدف من اللقاء هو فتح آفاق التعاون الدولي بين المجلس والخبرات العالمية، وذلك بهدف استثمار التجارب الدولية الناجحة في مجال الإعاقة.