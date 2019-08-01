شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن موعد اختبارات مدرسة الضبعة النووية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي «2019/2020»، البالغ عددهم 4095 طالبًا ممن حصلوا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي «2018/2019».

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وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنه سيتم عقد الاختبارات إلكترونيًا للطلاب المتقدمين يومي 5 و6 أغسطس 2019 بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام جلوس ومقار اللجان من خلال بوابة مركز المعلومات.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن هذا العام شهد لأول مرة إتاحة خدمة جديدة للتقدم إلكترونيًا للمدرسة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بضرورة التيسير على أولياء الأمور وتفعيلاً لدور تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات أفضل للمجتمع تتسم بالدقة والسرعة وعدم إهدار الوقت.

وأضاف «مجاهد» أنه تم التعاون مع إدارة نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإتاحة خدمة التسجيل الإلكتروني، وكذلك مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية للتيسير على الطلبة الراغبين للالتحاق بالمدرسة بحيث يتم إجراء الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالمدرسة إلكترونيًا بالمحافظات.