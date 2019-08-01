شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 285 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 745 فدانًا ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، أنه تمت إزالة 285 حالة تعد ضمن الموجة الثالثة عشرة من حملات إزالة التعديات على أراضٍ أملاك للدولة والتي بدأت الأربعاء الماضي، وذلك بواقع 265 حالة تعد «بالبناء المخالف»على مساحة 63 ألفا و520 مترا، و20 حالة تعد على مساحة 730 فدانا «بزراعات غير جادة» على أراضي أملاك الدولة الصحراوية، وذلك في الفترة من 24 إلى 31 يوليو الماضي

وصرح المحافظ بأن الموجة الثالثة عشرة، قد تمكنت من إزالة 14 حالة بمركز الواسطى، و23 حالة بمركز الفشن، و20 حالة بمركز بني سويف، و34 حالة بمركز ببا، و49 حالة بمركز اهناسيا، و59 حالة بمركز ناصر، 86 حالة بمركز سمسطا، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.

أكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحة ممكنة من الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.