شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: نقل 40 ألف حاج إلى السعودية حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت شركة مصر للطيران تسيير رحلاتها إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث نقلت الشركة بنهاية رحلات أمس أكثر من 40 ألف حاج من حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والأفراد والترانزيت وحجاج دولتي مالي وفلسطين على متن 200 رحلة جوية.

وذكرت «مصر للطيران»، في بيان اليوم الخميس، أن الشركة تسيّر اليوم 19 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 4100 حاج بواقع 11 رحلة إلى جدة لنقل 2250 حاجًا و9 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 1850 حاجًا من حجاج ترانزيت أبوجا وكانو وباريس ولاجوس ولندن وقرعة القليوبية وأسيوط ودمياط وكفر الشيخ وبنى سويف وتضامن القاهرة والقليوبية والإسكندرية وبنك ناصر والمركزية والمؤسسة ووزارة الخارجية وشركات سياحة وحج أفراد بخلاف رحلات العمل.

كما تسيّر الشركة غدًا الجمعة 16 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 3700 حاج بواقع 7 رحلات إلى جدة لنقل 1500 حاج و9 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2200 حاج من حجاج تضامن قنا وسوهاج والأقصر وقرعة مجلس النواب وتنازلات وترانزيت هونج كونج وتورنتو ونيويورك وجمعية المحاربين القدماء وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.