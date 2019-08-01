شكرا لقرائتكم خبر عن «متبقيات المبيدات» يختتم البرنامج التدريبي لطلاب 4 كليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وللعام الخامس على التوالي تنظيم دورات تدريبية صيفية مجانية للطلبة والخريجين في أقسام المعمل المختلفة «متبقيات مبيدات، العناصر الثقيلة، الميكروبيولوجي، السموم فطرية، والملوثات العضوية الثابتة».

ويقوم المعمل بتنظيم هذه الدورات مجانا لطلاب الجامعات، كما يقوم باستقبالهم مدير المعمل لعرض نبذة مختصره عن المعمل وما يقدمه من خدمات وأنشطة مختلفة، حيث يقوم بتدريب الطلاب خبراء في مجالات عمل المعمل من الباحثين والمتخصصين وباستخدام أحدث أجهزة وطرق التحليل.

وقال الدكتور أشرف المرصفي مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، في تصريحات صحفية الخميس، إن المعمل استقبل هذا العام أكثر من 100 طالب من كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري والصيدلة من مختلف جامعات مصر في برنامج التدريب الصيفي المجاني، والذي يهدف إلى التعريف بمفهوم سلامة الغذاء وكيفية إنتاج غذاء آمن خالي من الملوثات.

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وأضاف «المرصفي»، إن أهم ما يقدمه المعمل تحت مظلة مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة في مجال المشاركة المجتمعية وتطوير التعليم هو قيامه بالمساهمة في تنفيذ والإشراف على مشاريع التخرج الخاصة بطلبة بعض الجامعات عن طريق إبرام بروتوكولات تعاون.

وأوضح مدير معمل متبقيات المبيدات، إن الدورات التدريبية تستهدف أيضا التعرف على أحدث طرق وتقنيات تحليلات سلامة الغذاء، وأحدث أجهزة التحاليل المتوفرة بالمعمل وإصدار شهادات معتمدة من المعمل باجتياز هذا التدريب، مما يؤدي إلى رفع كفاءة هؤلاء الطلاب وتأهيلهم إلى سوق العمل.

وشدد «المرصفي»، على أن إدارة المعمل ترحب دائما بالتنسيق مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية المختلفة في تبادل العلم والمعرفة من خلال زيارات الطلاب أو شباب الباحثين للإطلاع على أقسام المعمل المختلفة وما يقدمه من أنشطة وخدمات مختلفة في مجال سلامة الغذاء، مما يساهم في تحقيق دور المعمل الارشادي والمجتمعي وتأهيل الكوادر المختلفة بشكل متميز للمشاركة في سوق العمل المصري.

وأشار مدير معمل متبقيات المبيدات، ان الطالب يحصل على شهادة معتمدة من المعمل باجتيازه البرنامج التدريبي وتسليم الطلاب تلك الشهادات من خلال لقاء مشترك يضم الخبراء والطلاب وادارة التدريب لمناقشة وجهات نظرهم وما تحصلو عليه من معلومات، وذلك للعمل على التطوير المستمر في برامج التدريب والمحتوى التدريبي الذي يحصل عليه الطلاب.

وأوضح «المرصفي»، أنه تم تنفيذ أكثر من 40 مشروع تخرج لطلبة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب MSA بداية من الإشراف العلمي واختيار الفكرة البحثية ثم تطبيقها في المعمل بشكل عملي ثم الخروج بنتائج بحثية يتم صياغتها في رسالة بحثية «مشروع تخرج» للطلبة، ويتم ذلك بمقابل تكاليف مخفضة كمشاركة من المعمل في النشاط البحثي الذي يقوم به هؤلاء الطلاب فضلا عن العمل على تأهيل الطلاب عمليا ورفع كفاءتهم العلمية والعملية.