شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عيد الأضحى.. «بيطري المنيا» يعلن إعدام رأس ماشية مصابة بـ«السل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مديرية الطب البيطري، برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المجازر على مستوى المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشددا على توفير الأطباء البيطريين، وأطقم العمل الكافية لاستقبال جميع الأضاحي بالمجازر، مع التأكد من توافر الكميات الكافية من الأحبار الخاصة بالأختام واتخاذ كافة الإجراءات للتخلص الآمن من مخلفات الذبح، حفاظًا على البيئة.

وأعلنت مديرية الطب البيطري أن الحملات أسفرت عن ضبط وإعدام رأس ماشية تزن 400 كجم لإصابتها بمرض السل وفقا لتقرير اللجنة المشكلة من الدكتور محمد عثمان، مدير إدارة الطب البيطري بالمنيا، وفاطمة عثمان، نائب رئيس المركز، ورئيس مجلس قروى إبشادات، ورئيس قسم المجازر بملوى.