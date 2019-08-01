شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «دينية النواب» لبحث ترتيبات موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الخميس، اجتماعا ضم مسؤولى الوزارات والهيئات المعنية بموسم الحج، لبحث الترتيبات النهائية.

وقال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزارة نفذت عددا من الإجراءات المهمة، استعدادا لموسم الحج، أبرزها تدريب الوعاظ والأئمة لمساعدة الحجاج على أداء فريضتهم بشكل سهل ويسير.

وأضاف «طايع» أن «الوعاظ أكدوا للحجاج، على عدم توظيف أي شعارات سياسية أو طائفية أو عنصرية أثناء فريضة الحج، باعتبارها خالصة لله وحده، كذلك اهمية احترام قوانين البلد الموجودين بها بعيدا عن الخوض في أي مسائل خلافية»، مشيرًا إلى أن «الوعاظ قدموا أيضا الفتاوى اللازمة للتيسير والتخفيف على الحجاج منعًا للزحام أثناء تأدية بعض الشعائر من بينها على سبيل المثال «رمي الجمرات».

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وتابع: «الوزارة كانت حريصة على أن تضم بعثة الوزارة نحو ٥٤ واعظًا، تكون مهمتهم الأساسية هو تقديم الفتاوى والتيسير اللازم للحجاج للتسهيل عليهم أثناء الفريضة، ولأول مرة تضم بعثة الأوقاف للحج واعظات، خاصة أن المرأة تمثل نحو ٥٠٪ من الحجاج، وبعضهن لديهم حرج في التعامل مع الوعاظ الرجال».

وأضاف: «تم توزيع الأئمة على المنافذ البحرية والبرية والجوية بسفاجا والسويس والغردقة والأقصر لتقديم التوعية الدينية اللازمة للحجاج، كما تم توزيع الأئمة على الفنادق وأماكن إقامة الحجاج لتقديم الفتاوى التي يحتاجها الحجاج».

من جانبه، قال المهندس شحتة إبراهيم عبدالفتاح، ممثل رئيس بعثة الحج، إن هناك تقارير يومية يتم إعدادها ودراستها عن موسم الحج لضمان خروجه بشكل لائق وبدون مشاكل لتحقيق أكبر قدر من الراحة للحجاج المصريين.

وأضاف «عبدالفتاح» أن وزارة الري باعتبارها المسؤولة عن موسم الحج هذا العام، أجرت على مدار الفترة الماضية اجتماعات مكثفة مع كافة الوزارات المعنية بموسم الحج كالسياحية والتضامن الاجتماعي والداخلية والأوقاف ومصر للطيران، وتم وضع خطة شاملة ودقيقة للتيسير على الحجاج وضمان راحتهم.

ولفت «عبدالفتاح» إلى أن من ضمن الأمور الهامة التي تم تنفيذها للتيسير على الحجاج هو الاتفاق مع «مصر للطيران» لتخفيض ساعات الانتظار للحجاج المصريين أثناء الذهاب والعودة من 6 ساعات لـ4 ساعات.