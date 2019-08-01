شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «معمل النخيل»: صدور «أطلس النخيل» يؤكد اهتمام الدولة بتطوير قطاع التمور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزالدين جاد الله، مدير المعمل المركزي للنخيل، إن صدور «أطلس النخيل في مصر»، من خلال التعاون بين منظمة «الفاو» ووزارة الزراعة، يأتي في ضوء الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من رئيس الجمهورية وكل الجهات التنفيذية، وصدوره هو رسالة من الرئيس باهتمام الدولة بتطوير قطاع التمور والتصدير.

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وأضاف، في بيان، أن أطلس النخيل يعد تأكيدا على التعاون المشترك بين الحكومة والمنظمات الدولية المعنية بقطاع النخيل وصناعته الواعدة، ويعــد دافعــا قويــا للعاملــين بقطــاع النخيــل في مصر ومــؤشرا للمســتثمرين والمزارعــين والمصنعـيـن، خاصة في ظل خطط مصر لزراعة 5 ملايين نخلة جديدة تضع مصر كأحد أكبر منتج ومصدر للتمور في العالم.

وأشار «جاد الله» إلى أن هذا العمل العلمي هو رسالة من الدولة بأنها تعمل على كل مــا مــن شــأنه النهــوض بقطــاع التمــور المصريــة كأحــد الروافــد المنــوط بهــا عمــل دفعــة قويــة للاقتصــاد الزراعــي بشــقيه (الحاصـلات الزراعيــة والتصنيــع الغــذائي) في مصــر ويساهم في تطوير البحث العلمي ورفع إنتاجية المحصول ويحوله إلى صناعة «واعدة»، موضحا أن المعمــل المركــزي للنخيــل دأب على تقديم الدعم الفني والتدريب المســتمر للمزارعين والمصنعين والتجار بمناطق الإنتاج الرئيســية للتمور بمصر.

وأوضح مدير المعمل المركزي للنخيل أن إصدار أطلس النخيل في مصر يحقق عدد من الفوائد لقطاع النخيل المصري؛ منها أنه يوضح لكل قارئ أو مهتم بقطاع النخيل الأصنــاف المنزرعة في مصر والمتميزة كما ونوعا، ويساهم في تكثيف الجهود البحثية لعمل المزيــد مــن الدراســات حــول الطــرق المثلــى لحفــظ وتخزيــن الأصناف المتميزة منهــا وعمــل منتجــات تســويقية منهــا تــلائم المستهلك داخليــا وخارجيا، وأيضا الاهتمام بالأصناف المعروفة عالميا ومقارنتهــا بمثيلتهــا المصريــة لتحديــد المناطق المناسبة لهــا مــن حيــث المناخ الملائــم للحصـول عــى أعلــى جــودة.