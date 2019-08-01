شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: أعددنا كتب وفيديوهات لشرح مناسك الحج..ولا يجوز استخدام شعارات سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى محمد عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء دورها علمى وتوعوى فيما يخص الحج، ومعظمها يتعلق بالفتوى، وتم رصد كافة المسائل التى يستفسر عنها الحجاج، وتم الإجابة عليها عبر وسائل عديدة مثل كتاب "الحج والعمرة" يشرح كافة الأمور المتعلقة بالحج والعمرة منذ الخروج من المنزل حتى العودة لمصر، وكل ما يتعلق بالمناسك والشعائر والاعتبارات الفقهية، بما ييسر للحجاج، والكتاب متاح الآن فى كل الجهات المعنية.

وأضاف "عاشور"، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، المنعقد الآن، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لموسم الحج، أن دار الإفتاء أعدت "فيديو" عن رحلة الحج يتضمن شرح بطريقة مبسطة وميسرة، وسيتم الاتفاق مع شركات الطيران لإذاعته للحجاج.

وأشار إلى أن دار الإفتاء أكدت على أنه لا يجوز استخدام الشعارات السياسية فى مناك الحج، وعدم أدلجة الحج، بمعنى عدم إدخال الأيديولوجيات لأن الحج شعيرة دينية وروحانية وتكون فى طاعة الله.

وطلب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، من ممثل دار الإفتاء، أن يتم توزيع الكتب الخاصة بالحج على الناس.