شكرا لقرائتكم خبر عن مريم النجدى: فخورة بتكريم الرئيس.. وهذا ما قاله لى بعد غناء أوبريت تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "صدق أحلامك وثق في ربنا وفي قدراتك هتكسر العالم دا كله".. بهذه الكلمات عبرت مريم كمال النجدى عن سعادتها البالغة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها فى المؤتمر الوطنى للشباب بالعاصمة الإدارية، بعد أن شاركت بالغناء بأوبريت "تحيا مصر" أمام الرئيس.





مريم، صاحبة الـ 24 سنة ومواهب متعددة، استطاعت أن تتغلب على فقدان البصر، وتنجح فى مجالات عديدة، فهى صاحبة صوت مميز وعازفة كمان رائعة وتقوم بعمل فيديوهات تحفيزية للتوعية بذوى القدرات الخاصة والتعايش وتوعية المجتمع بحقوقهم.

"أنا مكنتش متوقعة أنى هتكرم من الرئيس.. كنت عارفة أنى هغنى بس مع المجموعة ومحمد الشرنوبى، وفوجئت بأنى هتكرم"..هذا ما قالته مريم كمال النجدى لـ ”الخليج 365”، مضيفة أن مفاجأة تكريمها أصابتها بالذهول والفرح.



الرئيس يكرم مريم النجدى

وقالت مريم إن الرئيس شكرها أثناء التكريم قائلاً: "صوتك حلو جداً ولمسنى".. مضيفة أن "شهادة الرئيس عن صوتى أعتز بها وفخر لأى حد أن الرئيس يكرمه."

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وأشارت إلى هذا التكريم سوف يشجعها على المضى قدمًا والاستمرار للأمام، فيما تقوم به من أعمال ومواهب.

مريم التى تدرس بكلية الألسن جامعة عين شمس قسم اللغة الإسبانية، تحدثت أيضًا عن حبها لدراسة اللغات، مضيفة: "هكمل فى طريقى وهكمل اللى بعمله بقوة أكبر بعد تكريمى ."



مريم

وعن نصيحتها للشباب قالت مريم: "صدق نفسك وحلمك واجرى وراه مفيش حاجة هتمنعك طول ما أنت عندك يقين وثقة فى نفسك"، مضيفة أن كل شىء متاح على الإنترنت ويمكنك تعلم أى شىء، والنجاح فيه ولكن الأهم هو النجاح واليقين.

مريم، تحلم بالعمل فى الإذاعة، حيث إنها تمتلك صوتاً جميلاً فى الإلقاء والإذاعة، وبحسب ما قالت أنها تحب العمل الإذاعى وتحلم بأن تكمل حياتها فى الإذاعة"، مضيفة أن المذيع أحمد يونس هو قدوتها فى العمل الإذاعى.