شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة بأوسيم وبلطجية يحاولون التعدى على رئيس الحى خلال رفع الاشغالات..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة اوسيم حملة نظافة مكبرة، لتجريف الأتربة المتراكمة على جانبى الطريق والجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابى، وشارع دولسى وشارع حسن عبد الكريم بالبراجيل.

وقال رئيس مدينة أوسيم، أن منطقة البراجيل شهدت حملة لتجميل شوارعها، بإشراف المهندس علئ حسن سكرتير عام المدينة، والمهندس خالد السيد نائب رئيس المدينة، وفى سياق أخر نفذ مركز مدينة منشأة القناطر أعمال النظافة وجمع القمامة من المنازل بالمنصورية،كما قاد أسامة السقعان رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع اداره الاشغالات، حملة على سوق كفر طهرمس أسفرت عن إزالة جميع المخالفات فى السوق من الباعة الجائلين.

وحاول بعد الأشخاص التعدى على رئيس حى بولاق، خلال حملة رفع الإشغالات، و تم التحفظ عليهم من قبل رجال حي بولاق الدكرور بمعاونة اهالى كفر طهرمس وثم الاتصال بالنجده لاتخاذ اللازم وتم استكمال الحملة.

